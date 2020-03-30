Marc Overmars Ajax'ı Şampiyonlar Ligi Finali'ne Taşıyor
Hollandalı yıldız Marc Overmars, Nisan 1995'te oynanan ve Ajax'ın Bayern Münih karşısında 5-2 kazandığı maçta attığı golle Ajax'ın finale çıkmasında önemli rol oynuyor.
30.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:32
Hollandalı yıldız Marc Overmars, Nisan 1995'te oynanan ve Ajax 'ın Bayern Münih karşısında 5-2 kazandığı maçta attığı golle Ajax'ın finale çıkmasında önemli rol oynuyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Marc Overmars, Bayern Münih, Ajax, Spor