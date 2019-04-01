Marcao'dan Fatih Terim'e Büyük Övgü

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Marcao, beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marcao, "Sahamızda oynadığımız maçlarda daha iyi sonuçlar almamızın en büyük faktörü, tartışmasız taraftarımızın büyük desteği. Elbette gösterdiğimiz performans çok önemli ama taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onların desteğiyle sahamızda bir kişi fazla oynuyoruz." dedi.

"LUYİNDAMA BENİ RAHATLATIYOR"

Marcao, "Luyindama, teknik olarak iyi bir futbolcu. Fiziği çok güçlü ve hava toplarında çok etkili. Bu tip özellikleri olması sahada beni çok rahatlatıyor. Lisan konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama futbolun dili ortak. Bazen mimiklerle, bazen kısa kelimelerle anlaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"GERİDEN OYUN KURMAYI SEVEN BİR STOPERİM"

23 yaşındaki oyuncu, "Takıma bu kadar çabuk uyum sağlamamın en önemli sebeplerinden biri tabii ki Fatih Terim. Onun bana yaklaşımı, sergilediği tutum ve sürekli yardım etmesi bu dönemi kolay geçmemi sağladı. Hocam oyunu geriden kurma konusuna çok fazla önem gösteriyor. Benim oyun felsefem de bu şekilde. Geriden oyun kurmayı seven bir stoperim. Uzun top atmaktan nefret ediyorum. Bu nedenle geriden oyun kurmak benim pozitif yanlarımı ortaya çıkarıyor." diyerek sözlerini noktaladı.