Marcao'nun maç sonu açıklaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, mücadeleyi değerlendirdi. Marcao, "Yediğimiz golde kötü bir orta boş adamın önüne düştü. Oradaki bitirici vuruş iyiydi ama şanssız bir goldü. Luyindama ile her maç daha iyiye gidiyoruz. 'Yüzde 100'üz' diyemem ama daha iyiye gideceğiz." dedi.

"KAZANÇ OLARAK BAKMAK LAZIM"

23 yaşındaki oyuncu, "Deplasmanda 1 puana kazanç olarak da bakmak lazım. Haftaya çok önemli bir maç, derbi bizi bekliyor. Baskı yapacağız ama bunu aklımızı kullanarak yapmamız lazım." diyerek sözlerini noktaladı. Marcao'nun 1 puanı kazanç olarak görmesi Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Marcao'nun bu açıklamasına tepki gösterdi.