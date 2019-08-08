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Marcao yaptığı hatalarla Fatih Terim'i adeta çıldırttı

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandığı maçta, sarı kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Marcao maç içinde yaptığı hatalarla Teknik Direktör Fatih Terim'i çok sinirlendirdi.

08.08.2019 12:51
Marcao yaptığı hatalarla Fatih Terim'i adeta çıldırttı

Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u 1-0 yenerek kupayı kazanan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, oynanan futboldan memnun kalmazken, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun maç içinde yaptığı hatalar sonrası çok kızdığı ve yardımcısı Hasan Şaş bazı notlar aldırdığı görüldü.

LUYINDAMA-MARCAO İKİLİSİNE UYARI

Maçın son düdüğü çalar çalmaz yüzünde sevinç ve kızgın bir ifade olan Terim, özellikle defans hattında oynayan Luyindama ve Marcao'ya dikkat çekerken, başarılı teknik adamın iki öğrencisini alınan kupaya rağmen uyardığı belirtildi. Sürekli risk alan, akan oyunda dalan ve rakibi hafife alan Luyindama-Marcao tandemi zaman zaman taraftarların yüreğini ağzına getirecek performans sergilerken, Brezilyalı stoperin 88.dakikada yaptığı büyük hata Galatasaraylıları çileden çıkarmasına yetti.

TEKNİK HEYET ÖZEL OLARAK İLGİLENECEK

Taç atışı sırasında rakibini kaçıran, ardından kritik bölgede Bjarnasson'a topu kaybederek takım arkadaşlarını zor sokan Marcao, hazırlık maçlarında yaptığı hayati hatalardan ders çıkarmamış gibi gözükürken, alınan kupa sonrası Fatih Terim'in yardımcılarıyla konuştuğu ve teknik heyetin oyuncuyla özel olarak ilgileneceği bildirildi.

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Galatasaray, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR (2)
ADINIZI YAZIN: Hasan halleder, bir seloya gittiklerinde yanında yoktu kaçırmış onu
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MAHONİ: ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BAŞARI İSTENİYORSA İYİ BİR STOPER ŞART MARCAO LUYI 2LİSİNE BEN GÜVENEMİYORUM SERİNİN NDIAYEDEN NE ÜSTÜNLÜĞÜ VAR BİRİ YAZSIN ARTI FERNANDAONUN YERİNE Bİ ÖN LİBERO 2 DE FORVET ŞART YOKSA YİNE ANNEMİZİN LİGİYLE KENDİMİZİ AVUTURUZ AVRUPADA BAŞARI HAYAL OLUR ELLE TUTULUR TRANSFER Bİ BABEL VAR
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