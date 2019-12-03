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Marcello Abbondanza: Hedefimiz her zaman kazanmak

"Palmas maçını kazanmamız gerekiyor""Çalışarak hedeflerimizi daha da yükselteceğiz" Özgür KABAN - Kaan ÜLKER / - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marcello Abbondanza, "Bizim her zaman hedefimiz kazanmak, bu hedefler Palmas maçıyla başlıyor.

03.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:36Marcello Abbondanza: Hedefimiz her zaman kazanmak

"Palmas maçını kazanmamız gerekiyor"

"Çalışarak hedeflerimizi daha da yükselteceğiz"

Özgür KABAN - Kaan ÜLKER/ - Türk Hava Yolları Kadın Takımı Başantrenörü Marcello Abbondanza, "Bizim her zaman hedefimiz kazanmak, bu hedefler Palmas maçıyla başlıyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için o maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.

CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında bugün İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas ile karşı karşıya gelecek Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda İtalyan başantrenör Marcello Abbondanza, Demirören Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"PALMAS MAÇINI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

İspanyol takımı ile oynayacakları maçı kazanmaları gerektiğini belirten Marcello Abbondanza, "Bizim her zaman hedefimiz kazanmak, bu hedefler Palmas maçıyla başlıyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için o maçı kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz olan İspanyol ekibi genç bir takım. Onların seviyesini yakalayıp, o seviyede başarıyı götürecek şekilde çözüm üretmemiz ve maçı kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"ÇALIŞARAK HEDEFLERİMİZİ DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ"

Takıma yeni geldiğini ve çok güzel bir ortam ile karşılaştığını ifade eden Abbondanza, "Takıma yeni geldim, geldiğimde de çok güzel bir atmosfer, çok iyi takım ve ortam ile karşılaştım. Bunlar zaten başarıya gidebilecek en önemli bileşenlerdir. Tabii ki bunlar elimizden gelenin en iyisini yapmamızı sağlayacak. Bu bileşenler de tabii ki bizim çalışabilmemiz ve hedeflerimizi daha da yükseltebilmemiz için çok önemli olduğundan çalışacağız, çalışacağız ve hedeflerimizi daha da yükselteceğiz" şeklinde konuştu.



Türk Hava Yolları, Bora Füzesi, voleybol, Spor

Kaynak: DHA

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