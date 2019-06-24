24.06.2019 19:39
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Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da

Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor , 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini Goiano ile gerçekleştirdi.
Portekiz Süper Lig'i ekiplerinden Braga'da forma giyen Goiano, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz 'ın İstanbul 'daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Goiano, geçen sezon 37 maçta forma giyerken 1 de gol attı.
Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katmıştı.
Kaynak: AA
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