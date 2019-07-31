Haberler» Spor» Haber

Marcelo, Alper Potuk'un yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü!

Fenerbahçe-Real Madrid maçı öncesinde yapılan hakem atışı sırasında ilginç anlar yaşandı. Alper Potuk, top-kale seçiminden sonra fotoğraf çekimine katılmadan takım arkadaşlarının yanına gitti. Real Madrid kaptanı Marcelo ise bu hareket sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

31.07.2019 21:23
Marcelo, Alper Potuk'un yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü!

Fenerbahçe'nin Audi Cup üçüncülük maçı öncesinde yapılan hakem atışı, ilginç anlara sahne oldu. Fenerbahçe kaptanı Alper Potuk ile Real Madrid kaptanı Marcelo, top-kale seçiminden sonra birbirlerine takımlarının bayraklarını verdi.

MARCELO ÇAĞIRDI

Bu alışverişten sonra hatıra fotoğrafı için Marcelo 3 hakemin arasına girerken, Alper Potuk takım arkadaşlarının yanına gitti. Bu hareket sonrası şaşkınlığını gizlemeyen Marcelo, Alper'i el hareketi yaparak çağırdı. Deneyimli oyuncu gecikmeli olsa da hatıra fotoğrafı için yerini aldı.


Alper Potuk, Real Madrid, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (3)
HAHAHAH: ulan ben de macta şık bi hareket yapti sandim hayret dedim girdim ??
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ANTİYANAL: acemi caylak ne kaptani fenerin yedegi bile olamaz ne verdi fenere
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
ZAGO: Alperi kaptan olduğu bir takımı düşünemiyorum. Fenerde ne yaptı da kaptan oldu hayret.
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:26   Avcı: "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır"
23:26   Galatasaray'da hazırlıklar sürdü
23:18   Hazırlık Maçı - Bursaspor- Altay
23:07   Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı
23:05   Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer önerisi!
23:01   Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
22:56   Futbol: Hazırlık maçı