Marcelo Real Madrid'de 500 Maça Ulaştı

Marcelo keeps breaking records. In the Real Zaragoza game in the Copa del Rey last-16, he hit another milestone at Real Madrid. The Brazilian played his 500th madridista game after having debuted way back on January 7, 2007 against Deportivo.



Real Madrid'in başarılı sol bek oyuncusu Marcelo, takımının 2019-20 sezonunda Kral Kupası Son 16 Turu'nda çıktığı Real Zaragoza maçında sahaya çıkarken Real Madrid formasıyla 500. maçına çıkmış oldu. 12 senedir Madrid ekibinin formasını giyen Marcelo, ismini tarihin en iyi sol beklerinin arasına yazdırmış durumda.

Kaynak: Dugout