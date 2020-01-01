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Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Almanya'nın RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosuna katacağı Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

01.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:49

'ın sol bek transferinde anlaşmaya vardığı Marcelo Saracchi için RB Sportif Direktörü Markus Krösche'nin yaptığı "Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz" açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki futbolcunun 'a geliş tarihi belli oldu.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılı takımın 1,5 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı Uruguaylı 21 yaşındaki sol bek 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek Marcelo Saracchi imzanın ardından 4 Ocak Cumartesi günü kampa katılacak.

GALATASARAY SADECE OYUNCUNUN MAAŞINI KARŞILAYACAK

Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.

NAGATOMO GİDİYOR

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.

Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Marcelo Saracchi, Galatasaray, İstanbul, Leipzig, Spor


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