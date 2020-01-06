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Marcelo Saracchi: "Sanki evime gelmiş gibiyim"

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, resmi sözleşmeye imza attı.

06.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:55 Marcelo Saracchi:
'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, resmi sözleşmeye imza attı. Uruguaylı futbolcu, "Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin imza töreni Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımı ile Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz, imzanın ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, "Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden Scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum. Allah utandırmasın diyelim. Sakatlık ve sorun olmadan Galatasaray'a Saracchi'nin en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Defansta büyük bir boşluğu dolduracağına ve hücumda da gereğini yapacağına inanıyoruz. Kendisi, Muslera ve Falcao ile aynı dili konuşuyor. 'Dünyada yaşanabilir en iyi kent İstanbul' dedim, 'doğrudur ama Uruguay için ana ocağı başka' dedi. Çok doğru, katıldım ama bir anlamda da Uruguay'a gelmiş oldu. Kendisine hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saracchi: "Sanki evime gelmiş gibiyim"

Yeni transfer Marcelo Saracchi ise duygularını şu sözlerde dile getirdi:

"Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek."

36 numaralı formayı giyecek olan Uruguaylı futbolcu Saracchi, Başkan Mustafa Cengiz'in, bu forma numarasını neden seçtiğini anlatmasını istemesi üzerine, "36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık" dedi. - İSTANBUL

Marcelo Saracchi, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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