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Marcelo, sözleşmesi bitene kadar Lyon'da kalmaya karar verdi

Yaşadığı huzursuzluk nedeniyle Fransa'dan devre arası ayrılıp Beşiktaş'a geleceği konuşulan Marcelo, Brezilya basınına, "Mukavelem bitene kadar kalmaya karar verdim" dedi.

27.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:01

'a Marcelo'dan kötü haber. Ocak'ta Kartal'a geri dönmesi beklenen Brezilyalı stoper, 'da sözleşmesi bitene kadar kalacağını duyurdu.

'da taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan ve tam 15 kez Lyonlu fanatiklerin tacizlerine maruz kalan Marcelo'ya en son eşek resmi çizilmiş bir pankartla 'Kulübü terk et' çağrısında bulunulmuştu. Taraftarlar son olarak açtıkları pankartta, "O parmağını eşine sakla" diyerek Marcelo'ya tepkilerini sertleştirmişlerdi.

"BU KIŞ GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş'a dönmeyi planlayan Brezilyalı oyuncuya kendi ülkesinden de teklifler geldi. Corinthians'ın da kadrosuna katmak istediği oyuncu, Brezilya basınına, "Bu kış geri dönmeyi düşünmüyorum. Sözleşmem bitene kadar Lyon'da kalmaya karar verdim" dedi.

Marcelo'nun Fransız ekibiyle mukavelesi 2021'de sona eriyor. Marcelo bu sezon Lyon formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.

(Akşam)

Marcelo, sözleşmesi bitene kadar Lyon'da kalmaya karar verdi

Beşiktaş, Fransa, Lyon, Spor


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