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Marchisio futbolu bıraktı

İtalyan milli futbolcu Claudio Marchisio, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

03.10.2019 17:20Marchisio futbolu bıraktı
İtalyan milli futbolcu Claudio Marchisio, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabında emekliliğini açıklayan Marchisio, "Futbolcu olmak isteyen küçük çocuğa söz vermiştim, sahaya girdiğimde harika hissettiğim sürece oynayacaktım. Artık sözümü yerine getiremiyorum ve bu yüzden futbolu bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
Altyapısından yetiştiği Juventus'ta 2005 yılında A takıma yükselen Claudio Marchisio, geçen yıl Zenit'te forma giymiş ve yaz transfer döneminde sözleşmesini feshetmişti.
Marchisio ayrıca 55 kez milli formayı terletip 5 gol atmıştı.

Claudio Marchisio, Spor

Kaynak: AA

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