Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Marcin Bulka'nın PSG Formasıyla En İyi Anları - Spor

Marcin Bulka'nın PSG Formasıyla En İyi Anları

PSG'nin geçen sezon Chelsea'dan transfer ettiği genç Polonyalı kaleci Marcin Bulka'nın Paris Saint-Germain formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla hazırladık.

25.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:01
PSG'nin geçen sezon Chelsea 'dan transfer ettiği genç Polonyalı kaleci Marcin Bulka'nın Paris Saint-Germain formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla hazırladık. Marcin Bulka’nın PSG Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Paris Saint Germain, Chelsea, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim’in son durumu hakkında, kızı Buse’den yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Fatih Terim’in koronavirüs tweeti tarihe geçti Spor
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi Spor
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi
Beşiktaş taraftarına Talisca’dan kötü haber Spor
Beşiktaş taraftarına Talisca'dan kötü haber
Avrupa’da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı
Arda Turan, Fatih Terim’le yaptığı telefon görüşmesini anlattı Spor
Arda Turan, Fatih Terim'le yaptığı telefon görüşmesini anlattı
G.Saray’da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir’den çarpıcı yanıt Spor
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir'den çarpıcı yanıt

Son Dakika Spor Haberleri

13:24: Manisa'da 'uzaktan spor' eğitimleri başladı - Spor 13:24: Göztepeli futbolcu Andre Castro'dan "evde kal" çağrısı - Spor 13:23: Milli güreşçilerden 'evde kal' çağrısı - Spor 13:18: Bursalı sporcu Dünya Şampiyonası'na katılıyor - Spor 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 13:10: Gustavo oğluyla idman yapıyor - Spor 11:48: Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı - Spor 11:24: Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor - Spor 10:54: Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok - Spor 10:32: Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu - Spor 10:31: Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu - Spor 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler