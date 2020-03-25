Marcin Bulka'nın PSG Formasıyla En İyi Anları
PSG'nin geçen sezon Chelsea'dan transfer ettiği genç Polonyalı kaleci Marcin Bulka'nın Paris Saint-Germain formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla hazırladık.
25.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:01
PSG'nin geçen sezon Chelsea 'dan transfer ettiği genç Polonyalı kaleci Marcin Bulka'nın Paris Saint-Germain formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Paris Saint Germain, Chelsea, Spor