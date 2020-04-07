Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marco Paixao: "Daha güçlü döneceğiz"

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen lige daha güçlü bir şekilde döneceklerini söyledi.

07.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:30
Marco Paixao:
Altay 'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen lige daha güçlü bir şekilde döneceklerini söyledi.

Altay'ın başarılı futbolcusu Marco Paixao, bireysel antrenmanlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Portekizli oyuncu, Altay taraftarlarını ve arkadaşlarını, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarması ile de dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, sosyal mdedya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evimde kalıyorum. Hep birlikte korona virüsü karşı birlikte olacağız. Bu iş burada bitmedi. Yakında daha güçlü döneceğiz. Şu anda takım arkadaşlarımla beraber idman yapamıyoruz. Dünyanın değişik liglerinde forma giyen arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da aynı bizim durumda. Herkes evinde çalışarak bir şekilde formunu korumaya çalışıyor" dedi.

Altay'ın kulüp olarak tesislerde gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını yaptığını hatırlatan Marco, Yalçın Koşukavak ve ekibinin hazırladığı çalışma programını hem evinde hem de kendisine ayrılan özel zamanlarda Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde uyguluyor.

Performansı kıskandırıyor

2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibe transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle başta Altay olmak üzere birçok futbolseverin gönlüne taht kurdu. Geçen sezon 33 gol atarak gol kralı olan Portekizli yıldız, bu sezon oynanan 28 maçta ise takımına 17 gollük bir katkı sundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Altay, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Marco Paixao: 'Daha güçlü döneceğiz' - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, iki yıldızıyla sözleşme imzalayacak Spor
Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, iki yıldızıyla sözleşme imzalayacak
G.Saraylılara müjde! Aylar süren sakatlığını atlatıp, çalışmaya başladı Spor
G.Saraylılara müjde! Aylar süren sakatlığını atlatıp, çalışmaya başladı
Terim’den sonra, G.Saray’a bir sevindirici haber de Albayrak’tan geldi Spor
Terim'den sonra, G.Saray'a bir sevindirici haber de Albayrak'tan geldi
Antrenmanlara başlayan Bayern, tecrübeli ismin sözleşmesini uzattı Spor
Antrenmanlara başlayan Bayern, tecrübeli ismin sözleşmesini uzattı
Terim’i yıkan haber! Yakın arkadaşı, kalp krizinden hayatını kaybetti Spor
Terim'i yıkan haber! Yakın arkadaşı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Güneş, Erdoğan’ın startını verdiği kampanyada ilk 10’a girdi Spor
Güneş, Erdoğan'ın startını verdiği kampanyada ilk 10'a girdi
’Asist yapamıyorsun’ diyen Burak’a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun Spor
"Asist yapamıyorsun" diyen Burak'a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı Spor
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı

Son Dakika Spor Haberleri

14:49: Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak - Spor 14:49: Ronaldinho'ya bir şok daha! Koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle... - Spor 14:48: MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi - Spor 14:47: Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor - Spor 14:42: UFC, gizli bir adada devam edecek - Spor 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:01: Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı - Spor 12:49: Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 12:32: Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Spor 11:55: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu - Spor 11:38: Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler