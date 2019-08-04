Marco Silva, Cenk Tosun'u sildi: İstersen ayrılabilirsin

İngiliz gazeteci Danny Mills, Wilfried Zaha için yapılan transfer görüşmelerinde Crystal Palace kulübüne takasta Cenk Tosun'un teklif edilmesini değerlendirirken Marco Silva'nın Milli futbolcu ile yaptığı konuşmayı da aktardı. İngiliz yorumcu, Football Insider sitesindeki yazısında ''Yerinize başka bir oyuncu alıp sizi başka bir yere teklif etmek her oyuncu için zordur. Bu durum, senden kurtulmak istiyoruz mesajı gibi gözüküyor.'' sözlerini kullandı.

MARCO SILVA VE CENK TOSUN ARASINDAKİ KONUŞMA

Marco Silva ile Cenk Tosun arasındaki konuşmayı da söyleyen Mills, ''Teknik direktörü Marco Silva, Cenk ile konuştu ve kendisine şöyle dedi: ''Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu halden memnunsan ve sıkı antrenman yapacaksan benim için problem olmaz. Kalırsan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen de ayrılabilirsin.''

MOİSE KEAN GELİYOR

Everton, Juventus'tan Moise Kean transferini büyük ölçüde bitirdi. Teknik direktör Silva, geçen sezon forvet pozisyonunda Richarlison ve Calvert-Lewin'i tercih ediyordu. Cenk Tosun'un ismi Crystal Palace ile Zaha takasında geçmişti.

(Sporx)