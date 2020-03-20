Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Marcus Olsson'ın Notthingham Forest'a Attığı Gol - Spor

Marcus Olsson'ın Notthingham Forest'a Attığı Gol

19 Mart 2016'da iPro Stadyum'unda oynanan Championship maçında Derby County evinde Notthingham Forest'ı ağırlıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Olsson, golünü atarak maçın skorunu belirliyor ve Derby County maçı 1-0 kazanıyor.

20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00
19 Mart 2016'da iPro Stadyum'unda oynanan Championship maçında Derby County evinde Notthingham Forest'ı ağırlıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Olsson, golünü atarak maçın skorunu belirliyor ve Derby County maçı 1-0 kazanıyor. Marcus Olsson’ın Notthingham Forest’a Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray’dan ayrılıp, ülkeme döneceğim Spor
Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray'dan ayrılıp, ülkeme döneceğim
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı Spor
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı
’Ligler ertelensin’ dedikten sonra TFF’den istifa etti Spor
"Ligler ertelensin" dedikten sonra TFF'den istifa etti
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler Spor
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı Spor
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Yarışseverlere kötü haber! Koronavirüs, at yarışlarını da erteledi Spor
Yarışseverlere kötü haber! Koronavirüs, at yarışlarını da erteledi
Nazım Sangare, Süper Lig deviyle anlaştı! İmzayı sezon sonu atacak Spor
Nazım Sangare, Süper Lig deviyle anlaştı! İmzayı sezon sonu atacak
Koronavirüs, futbola bunu da yaptırdı! Küme düşmeyi kaldırdılar Spor
Koronavirüs, futbola bunu da yaptırdı! Küme düşmeyi kaldırdılar
Loading