Marcus Rashford Adını Elitlerin Arasına Yazdırdı
Manchester United forveti Marcus Rashford, 2019-20 sezonunda kulübüyle 200. maçına çıkarak ismini kulüp tarihinin en özel oyuncuları arasına yazdırdı. United tarihinde bu rakama ulaşan en genç dördüncü oyuncu olan Rashford, aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'yla çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncusu konumunda. Rashford çok hızlı bir şekilde dünyanın en iyi oyuncuları arasında hızla yükseliyor..
15.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:32
Kaynak: Dugout
Etiketler: Manchester United, Marcus Rashford, İngiltere, Spor