BBC

Marcus Rashford'ın kampanyası sonrası İngiltere hükümeti geri adım attı, yüz binlerce çocuğa yazın...

İngiltere'de hükümet, Manchester United forveti Marcus Rashford'ın kampanyasının ardından 1,3 milyon çocuğun tatil döneminde de ücretsiz okul yemeği kuponu almaya devam etmesine karar verdi.

Marcus Rashford'ın kampanyası sonrası İngiltere hükümeti geri adım attı, yüz binlerce çocuğa yazın...
16.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:30

İngiltere'de daha önce okul çağındaki yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuğa yazın ücretsiz yemek kuponu verilmeyeceğini açıklayan hükümet, Manchester United'ın golcüsü Marcus Rashford'ın başlattığı kampanya sonrası geri adım attı. 22 yaşındaki Rashford çocuklara altı hafta boyunca kupon verileceğinin açıklanması sonrası, "Bir araya geldiğimizde bakın neler yapabiliyoruz" dedi.

Başbakan Boris Johnson, Rashford'ın "yoksullukla ilgili tartışmaya katkısını" övdü. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da "hükümetin u-dönüşünü" memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İngiltere'de hükümet koronavirüs nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde öğrencilere ücretsiz okul yemeği vermek yerine yemek kuponu dağıttı. Ancak hükümet okulların tatile girdiği yaz döneminde uygulamaya devam edilmeyeceğini duyurdu.

'Benim hikayem İngiltere'deki pek çok aile için tanıdık'

İngiltere milli takımında da forma giyen Marcus Rashford bunun üzerine milletvekillerine hitaben bir mektup yazdı.

Marcus Rashford, mektupta, okuldayken ücretsiz yemek yardımının kendisine sağladığı katkıdan bahsetti, kararın gözden geçirilmesini istedi.

Rashford'un mektubunda şu satırlar yer aldı:

"Benim hikayem İngiltere'deki pek çok aile için tanıdık. Annem masaya iyi bir yemek koyabilmek için çalıştı. Asgari ücret alıyordu ama bu yetersizdi. Annem ne kadar çok çalışırsa çalışsın, sistem benim gibi ailelerin çocuklarının başarılı olması için inşa edilmemişti."

Rashford mektupta ayrıca komşularının ve antrenörlerinin de kendilerine gıda yardımı yaptıklarını anlattı.





Rashford, BBC'ye verdiği röportajda ise "Annem çocuklarını tek başına büyüttü. Beş çocuk beraber yaşıyorduk. Annem masaya yemek koyabilmek için çok çalışıyordu. Geceleri endişeleri yüzünden uyuyamıyordu. Annem ertesi sabah yeniden otobüse binip işe gidiyordu. Bu her gün tekrarlanıyordu" dedi.

Başbakan Johnson, Rashford'ı tebrik etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün düzenlediği basın toplantısında kampanyasıdan dolayı Marcus Rashford'ı tebrik ettiğini açıkladı.

Boris Johnson, "Marcus Rashford ile bugün konuştum. Kampanyadan bugün haberim oldu. Zor durumda olan ailelere yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Başbakanlık Sözcüsü bu açıklamadan önce, "Koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan, çocukların ve ebeveynlerin yaz aylarında tamamen beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlıyor" demişti.

Sözcü, önlemlerin koronavirüs salgını sonucu meydana gelen "benzersiz durum" nedeniyle alındığını söylemiş ve gelecek yaz devam etmeyeceğini belirtmişti.

Devlet okullarındaki öğrencilerin yüzde 15'i destek alıyor

Başbakanlık daha sonra, okul döneminde ücretsiz yemek hakkına sahip olan çocukların tümüne yaz boyunca yemek kuponu verileceğini açıkladı.

Ocak 2019 verilerine göre, İngiltere'de devlet okullarına giden öğrencilerin yüzde 15,4'üne - yaklaşık 1,3 milyon öğrenci - ücretsiz yemek veriliyor.

İskoçya ve Galler'de de uygulamanın devam edeceği duyuruldu. Kuzey İrlanda'da da ise programın "gereken finansmanın bulunması" halinde yaz aylarında da süreceği kaydedildi.

Programdan yararlanan ailelere çocuk başına haftada 15 sterlin destek veriliyor. İngiltere'de altı haftalık program için toplam 120 milyon sterlin harcanacak.

BBC
Etiketler: Marcus Rashford, İngiltere, Hükümet, Dünya, Haber

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