Menü
Haberler ›› Spor ››Marcus Thuram: Babam Lilian'dan Öğrendiklerim - Spor

Marcus Thuram: Babam Lilian'dan Öğrendiklerim

Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, babasıyla birlikte büyümenin çocukluğuna ve futbolculuk kariyerlerine olan katkısından bahsetti.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, babasıyla birlikte büyümenin çocukluğuna ve futbolculuk kariyerlerine olan katkısından bahsetti. Marcus Thuram: Babam Lilian'dan Öğrendiklerim

Kaynak: Dugout

Etiketler : Borussia Mönchengladbach, Lilian Thuram, Fransa, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Spor
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Spor
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Spor
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Spor
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Spor
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı