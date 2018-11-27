Antalya'daki Dünyaca Ünlü Mardan Palace Hotel, Titanic Hotels'e Kiralandı

Antalya'nın Kundu turizm bölgesindeki dünyaca ünlü Mardan Palace Hotel'i alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank, tesisi 10 yıllığına Titanic Hotels grubuna kiraladı.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels grubu arasında bir süredir devam eden görüşmeler geçen hafta itibarıyla sonuçlandı.

Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Mardan Palace Hotel'i Halkbank'tan geçen hafta itibarıyla 10 yıllığına kiraladıklarını ve imzaların atıldığını söyledi. Aygün, otelde 'resort' olarak ne eksik varsa onların tamamlanacağını, Mardan Palace Hotel'i en güzel zamanda mevcut otelleriyle aynı şekilde ve hatta daha iyi hizmet verecek hale getireceklerini, Nisan ayında da hizmete açacaklarını söyledi.

10 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE YATIRIM PLANLANIYOR

Mardan Palace Hotel'in geçmiş dönem işçiler de dahil alacaklarıyla ilgileri olmadığını da belirten Mehmet Aygün, "Alacaklı olanlar kimden alacakları varsa onlara müracaat etmeleri gerekiyor, bizimle alakası yok. Haciz yoluyla Halk Bankası almış ve biz de Halk Bankası'ndan kiraladık. Alacaklıların bizimle hiç alakası yok. Evin kirasını ödemediniz, yeni kiracı mı ödemesi gerekiyor. Biz grup olarak böyle bir tesisin kapalı kalmasından üzüldüğümüz için en kısa sürede hayata geçirmek için kiraladık" dedi. Aygün, Nisan ayında açılacak otel için 10 milyon euronun üzerinde yatırım planladıklarını da söyledi.

180 BİN METREKARE ALANA KURULU

Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Hotel, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

AÇILIŞINA DÜNYA YILDIZLARI KATILMIŞTI

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolara inşa edilen Mardan Palace Hotel, 2009 yılında hizmete açılmış ve görkemli gerçekleşen bu açılışa Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi Hollywood yıldızları katılmıştı.