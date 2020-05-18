MARDİN 155'i arayıp bisiklet istedi

155'i arayıp bisiklet istediMARDİN'in Derik ilçesinde '155 Polis İmdat' hattını arayan Ramazan Dağ (9), bisiklet isteğinde bulundu.

18.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:39
155'i arayıp bisiklet istedi
MARDİN'in Derik ilçesinde '155 Polis İmdat' hattını arayan Ramazan Dağ (9), bisiklet isteğinde bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından temin edilen bisikleti polislerden alan Ramazan Dağ, büyük mutluluk yaşadı.
Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dışarı çıkamayan Ramazan Dağ, '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak maddi durumları olmadığını söyleyip, bisiklet istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bisikleti, Dağ'ın evine götürdü. Bisikleti karşısında görünce mutluluğu yüzüne yansıyan Dağ, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Dağ, daha sonra bisiklete binerek, evlerinin önünde tur attı. MARDİN 155’i arayıp bisiklet istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Derik, Güncel, Haber

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