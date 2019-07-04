04.07.2019 09:50
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MARDİN ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendiMardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye giriş yapan konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu. MARDİN ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel

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