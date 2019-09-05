Haberler» Güncel» Haber

Mardin abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği nusaybin'den görüntülendi

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Nusaybin'den görüntülendiIrak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye'den görüntülendi.

05.09.2019 09:59
ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi
Irak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye'den görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen 200 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.
Mardin abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği nusaybin'den görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:06   Eskişehir'de zimmet davası
12:06   Çumra Belediye Başkanı Oflaz'ın ziyaretleri devam ediyor
12:06   Adana'da polise yönelik saldırı önlendi
12:06   Bakan koca'nın talimatı "nefes bebek"e umut oldu
12:04   İstanbul'da televizyon hırsızlığı
12:04   "AK Parti kurucu ilkelerine uygun davranışlarını devam ettirecek"
12:04   Dinar'da okullarda uyum eğitimleri başladı