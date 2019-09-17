Mardin abd konvoyunun suriye'deki hareketliliği görüntülendi

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

ABD'nin Irak yönünden Suriye'ye gelen 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, dün akşam saatlerinde, ABD konvoyu hareketliği oldu. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen yaklaşık 200 araçlık konvoyda kapalı TIR'lar, kamyonetler, iş makineleri, jeneratörler, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.