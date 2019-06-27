27.06.2019 11:52
Haberler » Güncel » Haber

MARDİN AĞAÇ DALINI KIRMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi yolda yürürken kaldırım kenarında dikili ağacı kırdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi yolda yürürken kaldırım kenarında dikili ağacı kırdı. Bu anlar kameraya yansıdı.
Kızıltepe Belediyesi tarafından Mardin Caddesi üzerinde dikilen ağaçlardan biri, kimliği belirsiz kişi tarafından kırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde yolda yürüyen 3 arkadaştan biri ağacı sallamaya başladı. Bir süre sonra ağacı eğerek kıran şüphelinin kırılma ile birlikte yere düştüğü güvenlik kemarasına yansıdı. Sabah iş yerine gelen esnaf, ağacın kırıldığı fark edip, korumaya aldı. Esnaf, ağacı kıran kişinin yakalanması için çağrıda bulundu.MARDİN AĞAÇ DALINI KIRMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Kaynak: DHA
esnaf , kızıltepe , mardin , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:42 Bir polis gözaltına alındı, evi arandı, serbest kaldı
12:42 Hisarcıklıoğlu'na "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" verildi
12:42 ANALİZ - Suud-İran rekabetinin yeni mahalli: Nijerya
12:42 9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni'ne doğru
12:41 İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI
12:41 Kızkalesi ve Susanoğlu plajları, yeniden mavi bayraklı
12:41 Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava uyarısı