27.06.2019 19:55
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MARDİN Ağacı kırma anı kamerada

Ağacı kırma anı kamerada (2)YAKALANDILARMardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı.

Ağacı kırma anı kamerada (2)
YAKALANDILAR
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 12 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Ağacı kıranın M.O., olay anında yanında bulunanların ise S.A ve S.O. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.MARDİN Ağacı kırma anı kamerada
Kaynak: DHA
Mardin , Polis , Kızıltepe , Güncel

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