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MARDİN AİLELERİNİN EVLERİNDE SAKLANAN PKK'LI 2 TERÖRİST YAKALANDI

MARDİN ve Batman'da, ailelerinin evlerinde saklandıkları tespit edilen Suriye uyruklu PKK'lı teröristler 'Şiyar' kod adlı Salah Hüseyin ile 'Agit' kod adlı Halef Halef, jandarma tarafında düzenlenen operasyonla yakalandı.

26.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:33
MARDİN ve Batman 'da, ailelerinin evlerinde saklandıkları tespit edilen Suriye uyruklu PKK'lı teröristler 'Şiyar' kod adlı Salah Hüseyin ile 'Agit' kod adlı Halef Halef, jandarma tarafında düzenlenen operasyonla yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu, PKK'lı 'Şiyar' kod adlı Salah Hüseyin'in Mardin'de, 'Agit' kod adlı Halef Halef'in ise Batman'da oldukları belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Salah Hüseyin, ailesinin Midyat ilçesindeki evinde, Halef Halef de ailesinin Batman merkeze bağlı Atatürk mahallesindeki evinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, sim kartı ile örgüte ait doküman ele geçirildi.
Jandarmada tarafından adliyeye sevk edilen 2 terörist nöbetçi mahkemece tutuklandı. MARDİN AİLELERİNİN EVLERİNDE SAKLANAN PKK’LI 2 TERÖRİST YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Batman, Mardin, PKK, Güncel

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MARDİN AİLELERİNİN EVLERİNDE SAKLANAN PKK'LI 2 TERÖRİST YAKALANDI

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