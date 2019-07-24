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Mardin Alay Komutanlığı'nda devir teslim töreni

Mardin'de 70. Mekanize Piyade Tugay 4. Hudut Alay Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı.

24.07.2019 17:08 Mardin Alay Komutanlığı'nda devir teslim töreni
Mardin'de 70. Mekanize Piyade Tugay 4. Hudut Alay Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı.
Sayın Kışlası'nda gerçekleştirilen tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende görev süresi dolan Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Şube Müdürlüğüne Atanan Hudut Komutanı Piyade Albay Ekrem Yılmaz, sancağı 70. Mekanize Tugayı 4. Hudut Alay Komutanı olarak atanan Piyade Albay Atilla Terzioğlu'na devretti.
Askeri geçitle sona eren törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı.

Piyade, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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