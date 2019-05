Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ağırakça: "İBB'nin verdiği hizmet dünyanın hiçbir...

Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerine konuk olan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, dünyanın önde gelen kentleriyle İstanbul'un yaşam kalitesi standartlarını kıyasladı. Ağırakça, "Helsinki ve Stockholm dünyanın efsane şehirlerinden kabul edilir ama inanın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmeti kesinlikle o mutlu gibi görünen ülkelerde bulamıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da verdiği hizmetler dünyanın hiçbir yerinde verilmiyor" dedi.Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, "Bağcılar'da Ramazan Farklı Yaşanır" sloganıyla 24 yıldır Bağcılar Belediyesince düzenlenen Ramazan etkinliklerinde ağırlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Ağırakça, bir konferans verdi.Bağcılar'ın gelişimi üzerine konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ağırakça, "Bağcılar, bir zamanlar metruk bir köy gibiydi ama bugün mükemmel caddeleri olan her türlü imkana kavuşmuş ve büyük ilçelerimizden bir tanesi olmuştur. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin bütün renkleri burada. Türkiye'nin rengini hep birlikte yaşıyoruz ve yaşamak zorundayız" dedi.İstanbul'un veçhesini değiştiren 1994 seçimlerinden öncesini ve sonrasını değerlendiren Ağırakça, "İstanbul'un nüfusu 1 milyon olduğu zaman Topkapı'dan Edirnekapı'ya bir kilometrelik mesafeyi çok zor gidiyorduk. Şimdi Gebze'den Halkalı'ya kadar bir saatte gidiliyor. Eskiden büyük sıkıntılar yaşıyorduk ve bir yerden bir yere gidemiyorduk. Sokaklarımız çamur doluydu. Sular akmıyordu. Her yer çöp ve pislik kokardı. Musluklardan kanalizasyon kokusu gelirdi. Abdest alacak su bulamıyorduk. Düzgün çarşı, pazar, mağaza yoktu. Bütün bunlar son 25 yılda oldu. İstanbul'un hangi safhalardan geçtiğini çok iyi bilen birisi olarak 'İstanbul'un veçhesi son 25 yılda değişti' diyebilirim. Recep Tayyip Erdoğan 1994 seçimlerini kazanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden sonra şehir değişmeye başladı" diye konuştu."Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da verdiği hizmetler dünyanın hiçbir yerinde verilmiyor"Avrupa'nın birçok şehrini dolaştığını dile getiren Ağırakça, İstanbul'daki hizmeti başka hiçbir yerde görmediğini belirterek şunları söyledi: "Helsinki ve Stockholm dünyanın efsane şehirlerinden kabul edilir ama inanın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmeti kesinlikle o mutlu gibi görünen ülkelerde bulamıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da verdiği hizmetler dünyanın hiçbir yerinde verilmiyor. Londra'ya, Paris'e gidin metroları eskimiş, otobüsleri eski püskü. Ama İstanbul'un bütün vasıtaları gerçekten çok farklı. Öğrenciyken Üsküdar'dan Fatih'e geçmek için 1.5 saat yol harcıyorduk ama bugün Marmaray'la 6 dakikada geçiyoruz. İstanbul'un yollarına ve etrafına bakın inanın Avrupa'da böyle bir çalışma yok böyle bir belediyecilik yoktur. Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, insanlarımızın her türlü ihtiyacını da karşılamaya çalışarak sosyal belediyeciliğini de ortaya koymuştur."Programın sonunda Prof. Dr. Ağırakça'ya "Bağcılar'ın tanıkları" isimli kitap hediye edildi. - İSTANBUL Bağcılar