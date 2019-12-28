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Mardin Artuklu Ünversitesi'ne mimarlık ödülü

Mardin Artuklu Ünivesitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, mimarlık eğitimcilerini bir araya getirerek Türkiye'deki mimarlık eğitimi ortamlarını geliştirmeyi amaçlayan Mimarlık Eğitimi Derneği'nin (MİMED), her yıl iki aşamalı olarak düzenlediği Ulusal Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışmasında...

28.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:45 Mardin Artuklu Ünversitesi'ne mimarlık ödülü
Ünivesitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, mimarlık eğitimcilerini bir araya getirerek 'deki mimarlık eğitimi ortamlarını geliştirmeyi amaçlayan Mimarlık Eğitimi Derneği'nin (MİMED), her yıl iki aşamalı olarak düzenlediği Ulusal Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışmasında jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.

Mimarlık Eğitimi Derneği MİMED tarafından bu sene on sekizincisi düzenlenen ve mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarında ürettikleri projelerle katıldıkları 'MİMED 2019 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri'ne 63 üniversiteden toplam 800 proje başvuruda bulunularak rekor bir katılımın gerçekleştiği öğrenildi. 35 üniversiteden toplam 219 projenin dijital ön elemeyi geçerek jüri değerlendirmesine sunulduğu bilgisini veren MAÜ Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Zeynep Ataş, mimarlık alanında nabız tutan MİMED yarışmasında son 4 yıldır ödül aldıklarını belirterek daha büyük başarılara imza atmak istediklerini ifade etti. Ataş, projenin konusu ve veriliş biçiminden çok, verilen tasarım problemine öğrencinin yaklaşımının göz önünde bulundurulması, proje sürecinde sarf edilen entelektüel emek ve gerçekleştirilen araştırmanın temsil edilmiş olması, bağlam ile kurulan ilişkinin değerlendirilmesinin yanı sıra öğrencinin içinde bulunduğu akademik yılın gerektirdiği birikime sahip olmasının da MİMED tarafından proje değerlendirme ölçüsü olarak kabul edildiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinden ve köklü üniversitelerinden katılımın sağlandığı "Ulusal Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması"nda, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin başarı ödülünü kazanmalarının, heyecan verici olduğunu belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesine ait özel bir kimlik oluşturma çalışmalarına başladık ve öğrencilerimizin her başarısı kimliğimize olan aidiyet duygumuzu pekiştirerek büyük bir sevinç ve gurur yaşamamıza sebep oluyor. Bu tür başarıların Artuklu Üniversitesi'ne büyük katkılar sunarak kimliğimizi desteklediğini düşünüyorum" dedi.

MİMED 2019 "Ulusal Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması"nda Mardin Artuklu Üniversitesini temsil ederek, jüri özel ödülüne hak kazanan Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Çamurdaş ve 4. sınıf öğrencisi Muhammed Talib Özerdem'i tebrik eden Rektör Özcoşar, başarıların devam etmesi temennisi ile üniversite adına kendilerine tablet hediye etti.

Mardin Artuklu Ünversitesi'nin önümüzdeki yıllarda güçlendirilecek olan akademik kadro çalışmalarında Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) sınavlarında başarı gösteren Mardin Artuklu Üniversitesi mezunlarına öncelik verileceği konusunda öğrencilere müjde veren Özcoşar, alınacak akademik kadroya en az iki dil öğretimi ve yurt dışı deneyimler kazandırılmasıyla vizyonu geniş, etkin ilim insanlarının üniversitede hizmet vermesini sağlayacaklarını ifade etti. - MARDİN

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Kaynak: İHA

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