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Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Kıran 2 müşterek operasyonu başladı

Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Kıran 2 müşterek operasyonu başladı Terör örgütünü bölgeden tamamen silmek için düğmeye basıldıMARDİN - Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın bizzat komuta ve sevk ettiği...

28.08.2019 10:37
Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Kıran 2 müşterek operasyonu başladı
Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Kıran 2 müşterek operasyonu başladı
Terör örgütünü bölgeden tamamen silmek için düğmeye basıldı
MARDİN - Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın bizzat komuta ve sevk ettiği Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen Kıran 2 operasyonu başladı.
Mardin, Batman ve Şırnak illerinin güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Mardin ilinde esas komuta yerinde bulunarak sevk ve idare ettiği Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'un operasyon komutanı olduğu Batman, Şırnak ve Mardin illerini kapsayan kırsalda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek ve kullanılamaz hale getirmek maksadıyla icra edilecek olan Kıran 2 operasyonu büyük çaplı 27 Ağustos 2017 günü saat 20.00'dan itibaren başladı.
Bahse konu operasyonda jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularından müteşekkil Mardin'den 69, Şırnak'tan 26, Batman'dan 22 olmak üzere toplam 117 operasyon timinin görev aldığı belirtildi. Kıran 2 operasyonu planlandığı şekilde kararlılıkla devam ederken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve operasyon sorumlusu Tümgeneral Halis Zafer Koç, komuta merkezi olan Dibek Dağı bölgesinde timlerin başında bizzat operasyonu idare ediyor.
Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Kıran 2 müşterek operasyonu başladı

Şırnak, Batman, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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