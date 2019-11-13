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Mardin boğazı kesilen suriyeli, ölü bulundu

Boğazı kesilen Suriyeli, ölü bulunduMARDİN'de Suriyeli Ahmet Şeyho (35), sokakta boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu.

13.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:27
Boğazı kesilen Suriyeli, ölü bulundu
MARDİN'de Suriyeli Ahmet Şeyho (35), sokakta boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanlar içerisinde yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık görevlilerine verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, boğazı kesilmiş kanlar içinde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, ceset üzerinde yaptıkları incelemede ölen kişinin Suriyeli Ahmet Şeyho olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı bölgede araştırmalarını sürdüren polis, mahallede ikamet eden bazı Suriyelileri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Şeyho'nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Mardin boğazı kesilen suriyeli, ölü bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


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