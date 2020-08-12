MARDİN Buğdayın stoklanması, bulgur üretimini etkiledi

Buğdayın stoklanması, bulgur üretimini etkiledi

TÜRKİYE'nin önemli tahıl üretim alanlarından olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, satıcıların daha fazla kar etme amacıyla buğdayı depoda stoklaması bulgur üretimini etkiledi. Mardin Bulgur Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Sun, buğdayda son 30 yılın en iyi verimini elde ettiklerini ifade ederek, bulgurun hammaddesi buğdayın depolarda stoklanmasından dolayı temin edemediklerini söyledi.

Şanlıurfa ve Mardin ovalarında Diyarbakır havzasında buğday üretiminde son 30 yılın en yüksek rekoltesi elde edildi. Hasatta verimli yıl olmasına rağmen satıcıların aldıkları buğdayı depolarında stoklamaları, Türkiye'de en çok bulgur üretiminin yapıldığı Mardin'deki üreticileri etkiledi. Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki birçok bulgur üretim fabrikası, buğday temin etmekte güçlük çekiyor.

Mardin Bulgur Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Sun, Mardin'in her yıl yüzde 25'lik bulgur ihracatıyla Türkiye rekorunu elinde bulundurduğunu ifade etti, ancak bu yıl bulgur üretmek için buğday bulmakta zorlandıklarını söyledi. Buğday fiyatlarının son bir ay içerisinde yüzde 20- 30 oranında zamlandığına dikkat çeken Sun, fiyatların yeniden normal seviyeye düşürülmesi için Türk Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) stokçulara karşı piyasaya buğday sürmesi gerektiğini söyledi.

'PİYASAYA GELEN BUĞDAYI STOKÇULAR ALIYOR'

Buğday satıcıları üreticiyle anlaşıp, satın aldıkları buğdayı daha sonra Orta Doğu ülkelerine sattıklarını anlatan Sun, "Bu yılki hasat, son 30 yılın en iyi rekoltesini verdi. Buğdayın varlığında bir sorun yok. Ama hasadın başlangıcından bu yana stokçuların devreye girmesiyle fiyatlar artınca ve stokçular bunu devamlı olarak almaya başladı. Piyasaya gelen buğdayı da stokçular aldığı için sanayiciler ihtiyacı olan buğdayı tedarik edemiyor. Bu da üretimde büyük bir sıkıntı yaratıyor. Biz Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 25'ini, ihracatın ise yüzde 35'ini tek başına karşılıyoruz. Biz sadece Mardin olarak yılda ortalama 100 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirmekteyiz. Bizim bulgurumuz dünyanın en güzel bulguru ve coğrafi işaretli bir ürün olduğu için talebi de çok fazla. Ama bugün bu bulgura yetecek hammaddeyi piyasadan sağlayamıyoruz. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz hammadde tedarikinde" dedi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulgur fabrikası bulunan Cemil Duyan ise buğday stokunun önlenmesi için TMO'nun çalışma yürütmesi gerektiğini söyledi.