Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk neden görevden alındı?

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yüzde 56'lık bir oy oranıyla belediye eş başkanı seçilen Ahmet Türk, bu sabah İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alındı ve yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman ikinci kez kayyum olarak atandı.

AHMET TÜRK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?



İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır.

Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, Devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır. Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır.

Bu durumun adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucu; Bakanlığımızca terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir.

Belediye başkanı görevlendirmeleriyle belediyelerin sağladığı imkânları kaybeden bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kendileri açısından bir fırsat olarak görmüştür. Terör örgütü seçildikleri zaman kolay yönetebilecekleri, kendi güdüm ve yönlendirmesinde olacak kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarfetmiş, tutuklu olmasına rağmen sağlık sorunu nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ahmet Türk başta olmak üzere haklarında Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişiler bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek belediye başkan adayı gösterilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin kayıtlar da şu şekilde sıralandı;

-"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçlarından tutuklu yargılanırken yaşının ilerlemiş olması ve sağlık sebebiyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılandığı Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/279 sayılı dosyada kovuşturma,

-Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2018/229 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan kovuşturma,

-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/2770 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan soruşturma,

-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/11686 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturma,

-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/300 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek" suçlarından soruşturma,

-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/1642 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçlarından soruşturma yürütülen Ahmet TÜRK Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

AHMET TÜRK'TEN KARARA SERT TEPKİ

"Bunu izah etmek için mantık, akıl yetmiyor" diyen Türk, şunları söyledi: "Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar. Her şey açık bir şekilde ortada duruyor."

Yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvetle gündeme gelen Vali Mustafa Yaman'ın yeniden atanmasına da tepki gösteren Türk, ülkedeki siyasetin anti demokratik olduğunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Türk, "Siyasetin nasıl yürütüldüğü açık bir şekilde ortada" dedi ve ekledi: "Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir."

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Siyasi hayatı ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesiyle başladı. İlk milletvekilliğine 1973 yılında Demokratik Parti'de seçildi ve ilerleyen zamanlarda istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

Çeşitli sol partilerde görev alan Ahmet Türk, 1988 yılında Halepçe Katliamı nedeniyle 1989'da Paris'teki kürt konferansına katıldığı için milletvekili olduğu SHP'den ihraç edildi.

1 yıl sonra 1990'da Halkın Emek Partisi'nin kurucularından oldu. DTP'nin kurulmasıyla birlikte Aysel Tuğluk ile DTP'nin genel başkanı oldu. Haziran 2006'daki kongrede eşbaşkanlık sisteminin kaldırılmasından sonra partinin tek genel başkanı olarak seçildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde meclise bağımsız milletvekili olarak giren Ahmet Türk, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 2016 yılının Ocak ayında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" sıuçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır.

21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Türk, 24 Kasım 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir.