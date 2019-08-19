Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Yaman kimdir?

Ahmet Türk, ''Silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, terör örgütü kurma ve yönetme'' gibi suçlamalarla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı ve yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman getirildi. Mustafa Yaman hayatı, biyografisi haberimizde…

MUSTAFA YAMAN KİMDİR?

Yaman, 1961 yılında Çorum ilinin Osmancık ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, lise öğrenimini Osmancık ilçesinde tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve avukatlık stajını bitirdi.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YAPTI

1986 yılında Kütahya'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süre ile Belçika'da dil eğitimi gördü. Kaymakam adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği yaptı. Almus, Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında Hukuk Müşavirliği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 18 Mayıs 2007 tarihinde Tunceli Valiliğine atandı. 11 Haziran 2009'da Giresun Valiliği görevine atandı. Bakanlar Kurulu'nun 12 Mart 2011 tarihli kararıyla Kırklareli Valiliği görevine atandı. 15 Eylül 2014 Valiler Kararnamesi ile Balıkesir valisi olarak atandı. 1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Mardin Valiliğine atandı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.