Mardin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs doğumlu gençlerin doğum günleri kutlandı.

19.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:59
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs doğumlu gençlerin doğum günleri kutlandı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mardinmasa ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla bugün doğum günü olan gençleri evlerinde ziyaret etti.
Ekipler, doğum günü pastası ve hediyelerle gençlerin doğum gününü kutladı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı idrak etmenin yanında bu özel günde doğan gençlerin de doğum günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Bayramın 101 yıl önce gençlere hediye edildiğini anımsatan Yaman, bu özel günde doğan gençleri unutmayarak doğum günlerini kutladıklarını belirtti.
Yaman, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel günde doğan gençlerimizi önceden tespit ettik. Mardinmasa birimimiz yanlarında götürdükleri çeşitli hediye ve doğum günü pastası ile gençlerimizin adreslerine giderek doğum günlerini kutladı. Hediyelerimizin yanında gençlerimizin isimlerine özel olarak mektuplar göndererek doğum günlerini tebrik ettik. Geleceğimizin teminatı olan gençler bizim için çok değerliler. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle sadece gençlere hizmet veren bölgenin en büyük ve en modern Gençlik Merkezi'ni açtık. Gençlere yönelik çok kapsamlı çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimiz için ne yapsak azdır çünkü geleceğimiz onlara emanet."
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs, Güncel, Haber

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