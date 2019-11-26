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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden okullara top desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden okullara top desteğiMARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa birimi sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullara top dağıtmaya başladı.

26.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:29
Büyükşehir Belediyesi'nden okullara top desteği
MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa birimi sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullara top dağıtmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve eğitime katkı konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Mardinmasa birimi hayata geçirdiği 38 sosyal sorumluluk projesinden biri olan Topu Olmayan İlkokul Kalmasın Projesi'yle 10 ilçenin kırsal mahallelerdeki okullara top dağıtmaya başladı.
Proje sorumlusu Esra Varlık, projedeki amacın çocukları spora yönlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa birimi olarak Valimiz ve Belediye Başkanımız Mustafa Yaman'ın destekleriyle 38 sosyal sorumluluk projemizden biri olan Topu Olmayan İlkokul Kalmasın Projesi kapsamında kırsal kesimlerdeki öğrencilerimizin spora yönelik motivasyonlarını artırıyoruz. Aynı zamanda onları spora teşvike etmeye çalışıyoruz" dedi.
Her alanda olduğu gibi spor alanında da çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Varlık, "Çocuklar top ile beraber spor yapsınlar, sporun keyfine varsınlar diye bu projeyi başlattık. Valimiz ve Belediye Başkanımız Mustafa Yaman'ın önderliğinde yürütülen bu projenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklara hem toplarını dağıtık hem de onlarla biraz oyun oynadık. Bütün çocukların spor yapması, onları yönlendirmek için elimizden gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
Top dağıtımında, öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken Tekkuyu İlkokulu öğretmeni Hısret Gök ise, "Beden derslerimizde daha kapsamlı etkinlikler yapacağız. Yapılan bu çalışmalarla çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa katkı sunacağını düşünüyoruz. Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden okullara top desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Yerel

Kaynak: İHA


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