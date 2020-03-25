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Mardin Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için onların yem ihtiyacını karşılıyor.

25.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:54
Mardin Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için onların yem ihtiyacını karşılıyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi işyerlerinin kapanması, vatandaşların da evlerinde bulunması dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.
Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde özellikle sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara ekiplerce yem bırakıldı.
Vali Yaman, yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bu dönemde de sokak hayvanlarına sahip çıktılarını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi titizlikle yerine getirdiklerini aktaran Yaman, "Sağlık İşleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz şehir genelinde dezenfeksiyon işlemlerini hızla sürdürüyor. Zabıta ekiplerimiz de bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler kapsamında toplu taşıma araçları, gıda, kafe, lokanta, restoran ve benzeri mekanlarda sürekli denetim yaparak gerekli uyarıları yapıyor." dedi.
Özellikle lokanta, kafeterya, restoran gibi sokak hayvanlarının yemek artıklarından faydalandığı mekanların tedbirler kapsamında geçici olarak kapanması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde sorun yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Yaman, yem sağlama çalışmalarını artırdıklarını kaydetti.
Belirlenen alanlara yem bırakıldığını bildiren Yaman, vatandaşların da evde artan yemeklerle onların beslenmesine yardımcı olabileceğini vurguladı.
Yaman, "Bu zor günleri insan ve hayvan sağlığı açısında en başarılı şekilde atlatacağımızdan eminim." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Mardin, Güncel

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