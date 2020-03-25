Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mardin Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için onların yem ihtiyacını karşılıyor.

25.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:43
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için onların yem ihtiyacını karşılıyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi işyerlerinin kapanması, vatandaşların da evlerinde bulunması dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.
Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde özellikle sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara ekiplerce yem bırakıldı.
Vali Yaman, yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bu dönemde de sokak hayvanlarına sahip çıktılarını belirtti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi titizlikle yerine getirdiklerini aktaran Yaman, "Sağlık İşleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz şehir genelinde dezenfeksiyon işlemlerini hızla sürdürüyor. Zabıta ekiplerimiz de bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler kapsamında toplu taşıma araçları, gıda, kafe, lokanta, restoran ve benzeri mekanlarda sürekli denetim yaparak gerekli uyarıları yapıyor." dedi.
Özellikle lokanta, kafeterya, restoran gibi sokak hayvanlarının yemek artıklarından faydalandığı mekanların tedbirler kapsamında geçici olarak kapanması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde sorun yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Yaman, yem sağlama çalışmalarını artırdıklarını kaydetti.
Belirlenen alanlara yem bırakıldığını bildiren Yaman, vatandaşların da evde artan yemeklerle onların beslenmesine yardımcı olabileceğini vurguladı.
Yaman, "Bu zor günleri insan ve hayvan sağlığı açısında en başarılı şekilde atlatacağımızdan eminim." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Mardin Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Mardin, Güncel

Haberin Videosu :

Mardin Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:42: İlahiyat ve sanat camiası videoyla "Evinde kal Türkiyem" çağrısında bulundu - Haber 19:41: Bakan Koca: "Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor" - Haber 19:41: Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. - Haber 19:40: Su kuyusuna düşen çiftçi öldü - Haber 19:40: Saylak: "Mücadeleyi hep birlikte kazanacağız" - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin