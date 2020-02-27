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Mardin Büyükşehir Belediyesinden budama ve bakım çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehirde ağaç budama ve bakım çalışması başlattı.

27.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:45Mardin Büyükşehir Belediyesinden budama ve bakım çalışması
Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehirde ağaç budama ve bakım çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, şehirde ağaçların sağlıklı gelişmesi ve olumsuz çevre koşullarından etkilenmemesi için il genelinde belirlenen alanlarda ağaç budama ve bakım çalışması yürütüyor.
Ekipler bu kapsamda merkez Artuklu ilçesi Yeniyol ve Vali Ozan caddelerinde bulunan ağaçlarda budama ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.
Ağaçların sağlıklı gelişmesi ve olumsuz çevre koşullarından etkilenmemesinin yanı sıra elektrik tellerine değmesinin önüne geçmek için refüj ve kaldırımlardaki ağaçlarda çalışmalar devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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