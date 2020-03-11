Mardin Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile il genelindeki okul ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.
11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:03
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile il genelindeki okul ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.
Mardin Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan tüm okullar ve toplu kullanım alanlarında, zararlı bakteriler, haşere, bakteri, mantar ve mikroplara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor.
Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bin 200 okulda öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekanlar, kapı, pencereler ve korkulukları dezenfekte ediyor.
Mardin Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan tüm okullar ve toplu kullanım alanlarında, zararlı bakteriler, haşere, bakteri, mantar ve mikroplara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor.
Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bin 200 okulda öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekanlar, kapı, pencereler ve korkulukları dezenfekte ediyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Mardin Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması
Etiketler : Mustafa Yaman, Mardin, Güncel
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