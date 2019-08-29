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"Mardin Büyükşehir Belediyesinden hiçbir hediye almadım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Mardin Büyükşehir Belediyesinden hiçbir hediye almadım. Çıkan haberler teröre olan iltisakları sebebiyle görevden alınan terör örgütü yandaşlarının ortaya attığı iftiralardan ibarettir.

29.08.2019 19:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Mardin Büyükşehir Belediyesinden hiçbir hediye almadım. Çıkan haberler teröre olan iltisakları sebebiyle görevden alınan terör örgütü yandaşlarının ortaya attığı iftiralardan ibarettir." ifadelerini kullandı.
Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki yılı aşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde, görev süresinin önemli bir kısmını Güneydoğu'da şehirlerin imar ve ihyası için harcadığını belirtti.
Özellikle terörden etkilenen Diyarbakır Sur, Mardin Nusaybin, Hakkari Yüksekova ve Şırnak merkez başta olmak üzere Cizre İdil, Silopi'nin yeniden ayağa kalkması için gece gündüz demeden mesai arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:
"Siyasette devirdiğim çeyrek asır boyunca yalnızca Hakkın ve milletimizin rızasına talip oldum. Öncelikle ifade etmek isterim ki Mardin Büyükşehir Belediyesinden hiçbir hediye almadım.
Çıkan haberler teröre olan iltisakları sebebiyle görevden alınan terör örgütü yandaşlarının ortaya attığı iftiralardan ibarettir."


Mehmet Özhaseki, AK Parti, Mardin, Politika

Kaynak: AA

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