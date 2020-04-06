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Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs seferberliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

06.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:03
Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs seferberliği
Mardin Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkalığına bağlı ekipler, dezenfekte, temizlik, yıkama ve denetimlerinin yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Artuklu, Midyat, Derik, Kızıltepe, Nusaybin olmak üzere 10 ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, tarihi mekanlar, tarihi sokaklar, ibadethaneler, Birinci Cadde, resmi kurumlar, iş yerleri, eczaneler, semt pazar yerleri, hastaneler, okullar, yurtlar, oteller, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında, semt pazarlarında denetimlerine maske kullanımı, vatandaşların sebze ve meyve seçmemesi, tezgahlar arasında mesafeye uyulup uyulmadığı denetimlerini sürdürüyor. Lokantalar, restoranlar, pastaneler ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları, sadece paket ve gel-al servisi yapmaları yönündeki denetim ve uyarılarını sürdürürken Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi güvenlik araçları, belediye araçları ve belediye hoparlörlerinden anons yaparak vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ise yayınlanan genelge kapsamında, korona virüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan sokak hayvanlarına yemleme çalışmalarına artırarak devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Mardin, Güncel
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