Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Mardin Büyükşehir Belediyesinden online yabancı dil eğitimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan gençler için online yabancı dil eğitimi veriyor.

28.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:24
Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan gençler için online yabancı dil eğitimi veriyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince, gençlerin yabancı dil eğitimine katkı sunmak amacıyla başlatılan çalışma ile A1 seviyesinde İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Almanca eğitimleri belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden haftanın 4 günü 12.00 ile 13.00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanıyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek bu kapsamda desteklerinin de sürdüğünü söyledi.
Eğitme verdikleri destekle tedbirlere uyarak evde kalan öğrencilere yardımcı olduklarını kaydeden Yaman, "Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan YKS ve LGS öğrencilerine yönelik soru bankası ve konu anlatımlı ders kitapları, ilkokul öğrencilerine MEB onaylı okuma kitapları dağıtımına başlamıştık. Şu an dağıtımlarımız devam ediyor. Tedbirler kapsamında derslere ara verdiğimiz Gençlik Merkezimizde ise online yabancı dil eğitimleri veriliyor." diye konuştu.
Online yabancı dil eğitiminin gençlere büyük kolaylıklar sağladığına işaret eden Yaman, "Haftanın 4 günü İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Almanca olmak üzere dört dilde eğitim veriliyor. Kadınlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle hayatı eve sığdırarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabileceğimize inanıyorum. Onun için 'Hayat eve sığar Mardin', 'Evde kal Mardin', 'Evde hayat var Mardin' diyoruz." ifadelerini kullandı. Mardin Büyükşehir Belediyesinden online yabancı dil eğitimi

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Mardin, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Elazığ’dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haberler
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Mourinho’nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Haberler
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Haberler››Güncel››Mardin Büyükşehir Belediyesinden online yabancı dil eğitimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:41: Van Gölü kıyısında yetiştirilen ters lalelerin 12 türü çiçek açtı - Haber 19:40: Bakan Soylu'dan hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasına başsağlığı telefonu - Haber 19:39: KKTC'de mahsur kalan inşaat işçisi babanın yardım çığlığı - Haber 19:39: Bakan Albayrak: "Devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın,... - Haber 19:38: Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya Kovid-19 çağrısı: "Küreselleşmeye dönün" - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi - Haber 16:48: Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi - Spor 12:10: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı - Haberler 11:23: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler - Haberler