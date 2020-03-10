MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2
MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2.
10.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:00
MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MARDİN Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı-2
Etiketler : Güncel
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