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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından fidan dikimi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ver" sloganıyla başlatılan ve 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşması hedeflenen seferberlik kapsamında fidan dağıtımı yapıldı.

08.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:11
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ver" sloganıyla başlatılan ve 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşması hedeflenen seferberlik kapsamında fidan dağıtımı yapıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin Adliyesi önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara, avukatlara ve polis memurlarına 111 fidan verildi.
Bektaş burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ağaç dikme seferberliğini başlatıldığını söyledi.
Bu kapsamda 11 Kasım'ın ağaç dikme bayramı olarak belirlendiğini ifade eden Bektaş, 11 milyondan fazla fidanının toprakla buluşacağını aktardı.
Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak toplum yararına olan bu gibi kampanyalarda sürekli bulunduklarını anlatan Bektaş, 11 Kasım'daki etkinlikte de hazır bulunacaklarını belirtti.
Bektaş, "11 milyon fidanın toprakla buluşması Guinness rekorlar kitabına girecek seviyede bir rekor olacak. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinlikler kalıcı hale gelip inşallah devam ettirilecek." dedi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından fidan dikimi

Başsavcı, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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