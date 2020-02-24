Haberler » Güncel » Mardin'de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor - Haber

Mardin'de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin'de Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılamaz durumdaki dükkan ve sokaklarda restorasyon ile sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.

24.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:35Mardin'de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin'de Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılamaz durumdaki dükkan ve sokaklarda restorasyon ile sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde, tarihi Mardin'de bulunan eski çarşıların yenilenmesi ve yeniden ayağa kaldırılması çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluştuğu şehir Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler için yeni destinasyonlar ortaya çıkacak. Turistler zamanlarını daha çok merkezde geçirme imkanı bulacak ve şehrin ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Alt Çarşıda bulunan yıkık ve kullanılmaz durumdaki eski yapı dükkan ve sokaklarda yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan yenileme çalışmalarının bitmesiyle tarihi Mardin'in çehresinde değişim meydana geldiğini kaydeden Vali Yaman, "Tarihi Mardin'in tarihi çarşılarında yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yenileme çalışmalarını bitirdiğimiz çarşılar, yeni çehrelerine kavuştu. Buralar vatandaşlarımız ve gelen misafirlerimiz için yeni cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Şehrimizde yeni destinasyonlar artıkça gelen misafirlerin zamanlarını daha çok Mardin'de geçirmelerini sağlıyoruz. Bunun da şehre büyük katkısı oluyor" dedi. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
24.02.2020 17:07:59