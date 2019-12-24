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Mardin'de 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonda 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

24.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:38 Mardin'de 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi
'in ilçesinde düzenlenen operasyonda 117 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşından önce piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine Z.S, F.G. ve M.E'nin iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda tanklar ve bidonlarda 117 bin 800 litre kırmızı ve beyaz şarap bulundu. Z.S, F.G. ve M.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Mardin, Savur, Güncel

Kaynak: AA

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