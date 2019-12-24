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Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi

Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildiMARDİN'in Savur ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işyerinin deposuna düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmesi planlanan 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

24.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:48
'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi
MARDİN'in ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işyerinin deposuna düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasa sürülmesi planlanan 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içki üretenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Savur ilçesinde bir iş yerinin deposunda üretilen sahte içkilerin piyasa süreceği ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 117 ton 800 kilo sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda Z.S., F.G. ve M.E. gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Mardin'de 117 ton 800 kilo sahte içki ele geçirildi

Jandarma, Mardin, Savur, Güncel

Kaynak: DHA


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