29.06.2019 13:55
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Mardin'de 120 adet ecstasy ele geçirildi

Mardin

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Mazıdağı ilçesinde 120 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Mazıdağı ilçesinde 120 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "28 Haziran 2019 tarihinde şüphe üzerine durdurulan 1 araç içerisinde yapılan aramada, 120 adet ecstacy hap ele geçirilmiş olup, şüpheli 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Mazıdağı , Mardin , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:54 Mardin'de 120 adet ecstasy ele geçirildi
13:52 Devrilen karayolları tabelası trafiği aksattı
13:52 Kars'ta "göçmen" uygulaması yapıldı
13:48 Mardin'de asayiş uygulaması
13:47 İşe başladığı gün kamyonu devirdi
13:45 Turgutlu'da saman yüklü tır alev alev yandı
13:44 Çanakkale'deki kazanın ateşi Bursa'ya düştü